- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسئولون إيرانيون يؤكدون مقتل 1500 متظاهر في الاحتجاجات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر مطلعة لـوكالة «رويترز»، اليوم الإثنين، كانون الأول 23، 2019، إن المرجع الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، أمر بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات الأخيرة.
بدورهم، أكد مسؤولون حكوميون لـ«رويترز»، أن نحو 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
واندلعت التظاهرات احتجاجا على الزيادة في أسعار الوقود التي أقرتها سلطات إيران أخيرا.
وقوبلت الانتفاضة الشعبية بالقمع الشديد بعد قطع خدمة الانترنت في كافة أرجاء البلاد
كانت هذه تفاصيل خبر مسئولون إيرانيون يؤكدون مقتل 1500 متظاهر في الاحتجاجات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.