مسئولون إيرانيون يؤكدون مقتل 1500 متظاهر في الاحتجاجات الأخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر مطلعة لـوكالة «رويترز»، اليوم الإثنين، كانون الأول 23، 2019، إن المرجع الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، أمر بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات الأخيرة.



Advertisements

بدورهم، أكد مسؤولون حكوميون لـ«رويترز»، أن نحو 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

واندلعت التظاهرات احتجاجا على الزيادة في أسعار الوقود التي أقرتها سلطات إيران أخيرا.

وقوبلت الانتفاضة الشعبية بالقمع الشديد بعد قطع خدمة الانترنت في كافة أرجاء البلاد