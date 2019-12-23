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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجهولون يشعلون النار في سيارة بالقنصلية التركية
الإثنين 23 ديسمبر 2019
كشف مسئولون بالشرطة اليونانية، عن أن مهاجمين مجهولين أشعلوا النار في سيارة موظف في قنصلية تركية، في مدينة سالانيك في شمال اليونان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.
وتتحرى السلطات عن الواقعة التي حدثت في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجرًا، فيما قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "وقعت أضرار واسعة النطاق"، ولا توجد إصابات بشرية.
وتتباين مواقف أنقرة وأثينا حيال قضايا مختلفة منذ عقود بدءً من حقوق التعدين في بحر إيجة، ووصولًا إلى جزيرة قبرص المقسمة عرقيا، وأثار اتفاق بشأن الحدود البحرية أبرمته تركيا وليبيا، في الآونة الأخيرة غضب اليونان التي ترى في الخطوة تعديا على حقوقها السيادية.
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