الحكاية من «البداية للنهاية».. برلمانية عن إطلاقها النار في «قراية فاتحة ابنتها»:«إحنا اللي بنشرع القانون وعليا مسكة سلاح حلوة» وتتحدى: في الفرح هحط شريط رصاص وهضرب نار تاني.. والبرلمان: الواقعة مخالفة

حالة من الغضب والاستياء انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه النائبة نوسيلة إسماعيل، عن دائرة فاقوس بالشرقية، وهي تمسك بسلاح خرطوش، وتطلق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء من شرفة منزلها.



وعلقت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن الفيديو المتداول لها وهي تضرب النار في الهواء، قائلة: «سلاحي مرخص ودي خطوبة بنتي، ماشية قانوني وتبع القانون، إحنا اللي بنشرع القانون يستحيل أمشي خطأ، أنا بمشي وفقا للقانون».



أعربت النائبة، عن اندهاشها من التداول الواسع لمقطع فيديو تظهر فيه وهي تطلق أعيرة نارية من شرفة منزلها، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت "إسماعيل" لـ"هن": "جوزي النائب بكر أبو غريب هو اللي صورني، احتفالا بقراية فاتحة بنتنا"، واصفةً ما فعلته بأنه "تصرف طبيعي"، ومن أشهر العادات والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، مضيفة: "أنا فلاحة أصيلة، وكنت بعبر عن فرحتي، بس مبعرفش أرقص فضربت نار".



وأكدت أنها متمكنة من الإمساك بالسلاح و"ضرب النار"، كما أن "البندقية تحمل ترخيص"، متابعة: "اللي بيطلع رخصة له مواصفات خاصة، بيكون عاقل ومش أهوج، وأنا في أكثر من 60 ألف واحد انتخبوني، فأكيد أنا شخص مسؤول"، لافتة إلى أنها تشارك في تشريع القانون، "ولا يمكنها أن تخترقه أو تتجاوزه".

واستنكرت البرلمانية الهجوم الذي شنه كثيرين عليها بسبب تصرفها، الذي اعتبره البعض "غير آمن"، متابعة: "أنا كنت مركزة جدا وأنا بضرب نار، وعليا مسكة سلاح حلوة".

وأشارت إلى أنها غير نادمة على ما فعلته، مردفة: "في فرح بنتي، هحط شريط الرصاص على كتفي، وهضرب نار تاني".

من جانبه رفض الإعلامي سيد علي الحديث عن رفع الحصانة عنها جراء قيامها بالفعل المذكور، لأنه يحترم النواب ومجلس النواب، منفعلًا: «ضرب السلاح في الهواء كمواطنة خطأ».

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وعلق المهندس صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن واقعة إطلاق نائبة النار في فرح ابنتها.

وأوضح "حسب الله"، في مداخلة هاتفية عبر شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي: "لا أعلم طبيعة الواقعة، ولكن سمعت النائبة خلال المداخلة تسأل أنت بتكلمني كبرلمانية ولا كمواطنة، مفيش حاجة اسمها مواطن ومواطن بشرطة أي نائب هو مواطن". حسبما ذكر موقع"صدى البلد".



وأكد : "نحن كنواب انتخبنا من أجل خدمة المواطنين، يجب على النواب التريث في الكلام، والتحدث بحكمة وأن ينتهز الفرصة في توضيح وجهات النظر".

هذال وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو للنائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، وهي تطلق خرطوش من شرفة منزلها أثناء خطبة ابنتها.

ودخلت النائبة في مشادة مع الإعلامي سيد علي مقدم البرنامج بعد أن أكد لها أن ضرب النار وامتلاك سلاح بشكل عام هو خطأ لترد عليه النائبة أنه تم عمل مداخلة معها كنائبة في مجلس النواب وأغلقت الهاتف.



قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن إطلاق النار في الأفراح والاحتفالات مخالف للقانون حتى وإن كان السلاح مرخصا، ومن يفعل ذلك يعرض للعقوبة والمساءلة القانونية، مستطردة: "فيه أساليب كتير للتعبير عن الفرحة غير إطلاق النار".



وأوضحت ناشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة وافقت على مشروع قانون يجرم هذه الظاهرة بعد انتشارها في المحافظات سواء في الصعيد أو الأرياف، نظرا لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين فقد يتعرض أحدهم للموت أو الإصابة جراء إطلاق النار، مشيرة إلى أن الهدف من السلاح هو الحماية والدفاع عن النفس وليس الاحتفال.

وأكدت عضو اللجنة التشريعية، أن العقوبة تطبق على النواب أيضا حال إطلاقهم النار في الأفراح والاحتفالات، فلن تعصمهم الحصانة من المساءلة القانونية.