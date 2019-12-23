معلوف: نتيجة الانتخابات النيابية الاخيرة لم تعجب بعض الافرقاء

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف الى ان "ادارة مجلس الوزراء كانت خاطئة وكل الخطط التي وضعها وزراء التكتل لم يتم طرحها باستثناء خطة الكهرباء"، لافتا الى ان "الحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون حققت العديد من الركائز بدءا من اقتلاع الارهاب في الجرود، وانجاز قانون الانتخاب الجديد وتم وضع موازنة بعد 12 عاما من غياب الميزانية العامة، بالاضافة الى توقيع عقود النفط والغاز وكل ذلك تم نتيجة التوافق بين الافرقاء".
وفي حديث تلفزيوني، اوضح معلوف أنه "استشعرنا ان هناك ضرب للتسوية في العام 2017 بعد خطف رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري"، مشيرا الى ان "نتيجة الانتخابات النيابية الاخيرة لم تعجب بعض الافرقاء وظهر ذلك خلال تشكيل الحكومة انذاك التي استغرقت 10 اشهر".
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