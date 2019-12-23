حسن مراد: حملات التضليل بلغت مداها

رأى الوزير في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "بلغت حملات التضليل مداها في شحن النفوس مذهبيا وطائفيا خلافا للشعارات التي يرفعها البعض ويتغنى بالحرص عليها، وهذا ما يؤجج مشاعر الحقد والانقسام وتشويه الوقائع الدستورية ذات البعد الوطني. ويتم تناول الشخصيات الملتزمة بمواقفها الوطنية باساليب بعيدة عن قواعد الاداب والاحترام".

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