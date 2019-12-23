جمعيّة عدل ورحمة نظمت حملة "مثلنا مثلك" بمناسبة الأعياد

نظمت جمعية "عدل ورحمة" حملة انسانية تحت عنوان " مثلنا مثلك" حيث وزعت الهدايا والحلوى على أولاد السجناء والمهمشين، في مركز الجمعيّة كذلك من خلال زيارتهم في المنازل.
وفي المناسبة عايد رئيس الجمعيّة الأب نجيب بعقليني اللبنانيين كافة الذين يعيشون فترة قلق واضطراب على مختلف الصعد وتجمعهم محنة اصدق ما يقال عنها انها رديئة"ومتعسّرة على جميع الاوجه جراء الأزمات المتراكمة، والتي لم تلق بعد أي حلول جذرية، تسهم في عيش رغيد تحت راية الامان والسلام والبحبوحة، متمنيا "ايجاد السبل السليمة للحد من الانهيار على مختلف المستويات".
وناشد بعقليني "أصحاب الإرادة الصالحة والنوايا الحسنة العمل معاً من اجل إنقاذ البلاد والعباد من الشر المتربص"، مذكرا "بأهمية وضرورة المحافظة على حقوق الإنسان، لا سيما الكرامة الإنسانية".
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