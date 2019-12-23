النشرة: اضراب لملعمي وموظفي المقاصد في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأن معلمي وموظفي ​جمعية المقاصد​ الخيرية الاسلامية في صيدا نفذوا إضرابا اليوم حيث توقفت الدروس في مدارس الجمعية احتجاجا على الاساءة الى افراد الهيئة التعليمية خلال لقائها الاخير مع عدد من مسؤولي الجمعية. ونظموا وقفة احتجاج بمشاركة ممثلي نقابات عمالية ومن تجمع ​المؤسسات الاهلية​ اضافة الى طلاب وذويهم وذلم امام مدخل ثانوية المقاصد حيث عبر المعتصمون عن رفضهم لتجاهل مطالب المعلمين وحقوقهم.



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