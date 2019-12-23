هاشم: ما تشهده الطرقات في اليومين الأخيرين بات يهدد السلم الأهلي

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "ما تشهده الطرقات في اليومين الأخيرين بات يهدد السلم الأهلي لان كرامة الناس قد لاتحتمل الكثير واليوم المطلوب التعاطي بحكمة وتعقل وحزم لنوفر على بلدنا مزيدا من التوتر"، مضيفا:"فليتحرك كل من موقعه لاتخاذ الاجراءات لوضع حد لكل المتفلتين".

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