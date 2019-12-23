النائب عراجي: الحريري أُحرج حتى أُخرج

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاصم عراجي​ الى ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ أُحرج حتى أُخرج وما اعطي لرئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ كان مرفوضا مع الحريري"، لافتا الى ان "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ له كل التقدير من كتلة المستقبل".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح عراجي ان "الحريري كان دائما يركز على ضرورة ابعاد الشارع عن الفتنة السنية الشيعية وعندما حصلت ​التظاهرات​ وقطع الطرقات في الايام الاخيرة طلب الحريري من مناصريه الخروج"، مشددا على ان " الحريري حريص على السلم الاهلي وعلى عدم حصول فتنة".

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