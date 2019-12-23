العاصفة "LOULOU" تصل مساء الثلاثاء والثلوج على 1500 متر

أفادت مصلحة الأرصاد الحجوية في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، يبدأ بالتقلّب التدريجيّ اعتباراً من يوم الثلاثاء مع اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليّاً فوق ​ايطاليا​، يشتدّ تأثيره مساء الثلاثاء مع سرعة رياح تقارب 90 كلم/س و​أمطار​ غزيرة ليلاً حيث يتحول الى العاصفة LOULOU التي ستحمل ثلوج و رطوبة مرتفعة في الطبقات المنخفضة و المتوسطة و تستمر حتى نهاية الاسبوع .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ على الساحل، كما تنشط الرياح بعد الظهر لتقارب ٦٠كلم/س .

كما توقعا ات يكون طقس الغد غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح شديدة تتخطى ٨٥كلم/س يرتفع معها موج البحر ل ٦ أمتار، كما تتساقط امطار متفرقة مساءً تشتد غزارتها خلال الليل مع وصول العاصفة " لولو " وتكون مترافقة بعوصف رعدية وثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م وما فوق.

وتوقعت ان يكون الاربعاء غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة ورياح شديدة ترفع موج البحر. تنخفض درجات الحرارة وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٥٠٠م وما فوق، كما نحذّر من خطر تشكّل ​السيول​ وإنجرافات التربة خاصة في ​الجنوب​ .تشتد العاصفة " لولو " ليلاً .

