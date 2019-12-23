العاصفة "LOULOU" تصل مساء الثلاثاء والثلوج على 1500 متر

أفادت مصلحة الأرصاد الحجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، يبدأ بالتقلّب التدريجيّ اعتباراً من يوم الثلاثاء مع اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليّاً فوق ايطاليا، يشتدّ تأثيره مساء الثلاثاء مع سرعة رياح تقارب 90 كلم/س وأمطار غزيرة ليلاً حيث يتحول الى العاصفة LOULOU التي ستحمل ثلوج و رطوبة مرتفعة في الطبقات المنخفضة و المتوسطة و تستمر حتى نهاية الاسبوع .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، كما تنشط الرياح بعد الظهر لتقارب ٦٠كلم/س .
كما توقعا ات يكون طقس الغد غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح شديدة تتخطى ٨٥كلم/س يرتفع معها موج البحر ل ٦ أمتار، كما تتساقط امطار متفرقة مساءً تشتد غزارتها خلال الليل مع وصول العاصفة " لولو " وتكون مترافقة بعوصف رعدية وثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م وما فوق.
وتوقعت ان يكون الاربعاء غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة ورياح شديدة ترفع موج البحر. تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠م وما فوق، كما نحذّر من خطر تشكّل السيول وإنجرافات التربة خاصة في الجنوب .تشتد العاصفة " لولو " ليلاً .
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