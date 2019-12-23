رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الجتماعي ان "ما تشهده الطرقات في اليومين الأخيرين بات يهدد السلم الأهلي لان كرامة الناس قد لا تحتمل الكثير واليوم مطلوب التعاطي بحكمة وتعقل وحزم لنوفر على بلدنا مزيدا من التوتر فليتحرك كل من موقعه لاتخاذ الأجراءات لوضع حد لكل المتفلتين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاسم هاشم: ما تشهده الطرقات بات يهدد السلم الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.