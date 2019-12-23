جميل السيد: الحريري هو من طينة ممن يسمّون أنفسهم زعماء يفلتون الذين زعرانهم في الشوارع

لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ فوق وتحت! هو من طينة ممن يسمّون أنفسهم زعماء، عندما تهتزّ كراسيّهم في الحُكم، يفلتون زعرانهم في الشوارع على الناس و​الجيش​ والأمن! ليس لسعد مشكلة مع حسّان دياب بل رسالة: "عندي عصابتي ب​الدولة​، ما بتشيلهم ولا بتحاسبهم"!". وقال: "مش قصّة سنّي وشيعي و​مسيحي​ ودرزي، وما حدا أحسن من حدا".

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