وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن رئيس أركان ​الجيش​ الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الفريق ​أحمد قايد صالح​، توفي الشيوم إثر سكتة قلبية.

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