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النيابة السعودية: الحكم بإعدام 5 وسجن 3 لـ24 عاما من المتهمين بقتل خاشقجي

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أعلنت ​النيابة العامة​ في ​​ عن "صدور أحكام ابتدائية بحق 11 متهما في قضية قتل الصحافي ​جمال ​ في القنصلية السعودية ب​إسطنبول​"، مبينة أنه "تم الحكم بإعدام 5 وسجن 3 لـ24 عاما من المتهمين".

وأكدت أنه "تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بالقضية وتمت محاكمة كل من ثبت تورطه"، موضحة أن "المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، كما أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية ".

ولفتت الى أن "القنصل السعودي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي والتحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله"، معلنة أنه "تم التحقيق مع في مقتل خاشقجي ولم توجه له تهم كما أنه تم الافراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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