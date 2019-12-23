النيابة السعودية: الحكم بإعدام 5 وسجن 3 لـ24 عاما من المتهمين بقتل خاشقجي

أعلنت النيابة العامة في السعودية عن "صدور أحكام ابتدائية بحق 11 متهما في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول"، مبينة أنه "تم الحكم بإعدام 5 وسجن 3 لـ24 عاما من المتهمين".
وأكدت أنه "تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بالقضية وتمت محاكمة كل من ثبت تورطه"، موضحة أن "المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، كما أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية ".
ولفتت الى أن "القنصل السعودي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي والتحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله"، معلنة أنه "تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له تهم كما أنه تم الافراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه".
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