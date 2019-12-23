صنف حساب "World Index" لبنان في قائمة أفضل الدول لتمضية عطلة الأعياد، وحل لبنان المرتبة الـ13 في قائمة ضمّت 20 دولة صُنِّفت كأفضل الوجهات لتمضية عطلة الأعياد في 2020 .

واحتلّت باكستان المرتبة الأولى في القائمة، ​بريطانيا​ المرتبة الثانية، ​قيرغيزستان​ في المرتبة الثالثة، ​أرمينيا​ في المرتبة الرابعة، ​البرازيل​ في المرتبة الخامسة، ​استراليا​ سادسة، ​ايرلندا​ في المرتبة السابعة، ​الفيليبين​ في المرتبة الثامنة، ​فرنسا​ بالمرتبة التاسعة، أما ​الولايات المتحدة​ فأتت في المرتبة الـ12.

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