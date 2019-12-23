شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فتحى قنديل يطالب برفع سعر توريد قصب السكر إلى 900 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، برفع سعر توريد محصول قصب السكر إلى 900 جنيه، لاسيما وأن القصب محصول استراتيجى فى مصر كالقمح ويعمل فى مجال زراعته وانتاجه 8 ملايين مزارع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر فى تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصولى قصب وبنجر السكر فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته، فى حضور وزير التموين الدكتور على المصيلحي.

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وقال قنديل، أن إنتاجيه الفدان تصل إلى 40 طنا ويتم التوريد بسعر 720 جنيها، بما يعنى وجود خسارة للمزارع حوالى ألف جنيه فى الفدان بسبب ارتفاع أسعار السماد التى "خربت بيت المزارع " على حد وصفه، متابعًا: "المصانع بتطلع اكثر من منتج من قصب السكر ألا انها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط".

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة دعم الدولة لمزارعى القصب لاسيما وأن شركات السكر " بتكسب" على حد وصفه، محذرًا من ترك المزارعين زراعة هذه المحاصيل قائلا : " لو باع الفلاح الفدان بـ900 ألف جنيه وحط الفلوس دى فى البنك هيكون أكثر فائدة له، وبالتالى هنستورد كل أكلنا من الخارج ".