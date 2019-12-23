شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير التموين: يجب زيادة أسعار توريد السكر والقصب.. والفلاح بيطلع مديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي برئاسة النائب هشام الحصرى، برفع أسعار توريد محصولى السكر والبنجر، لدعم الفلاح المصرى فى ظل انخفاض أسعارهم العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات، وذلك بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحي.

من جانبه حذر النائب محمود هيبة، من ترك الفلاحين زراعة قصب السكر حال استمرار الضغوط عليهم، مطالبا بتشكيل هيئة عليا للمحاصيل الاستراتيجية ويندرج تحتها القصب، لاسيما وأن المزارع لا يستطيع تحمل التقلبات السعرية فى التكاليف.

وأضاف هيبة: "الكل عشمان فى الوزير بتحريك أسعار توريد محصول قصب السكر"، فعلق رئيس اللجنة بقوله: " اطمئن.. الوزير على مصيلحى من منطقة كلها فلاحين".

كذلك شددت النائبة جواهر الشربينى، على أهمية رفع سعر توريد بنجر السكر، لاسيما وأن تكلفة إنتاجه مرتفعة، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الفدان تصل إلى 7700 جنية بالإضافة إلى كلفة ايجار الفدان التى تصل إلى 5000 بإجمالى 12 ألف جنيه كمصاريف الفدان، متابعة: "دعونا نسأل فى المقابل المصنع بيكسب كام، نحن لسنا ضد المكسب لكن المساواة فى الظلم عدل."

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وطالبت الشربينى، برفع سعر توريد البنجر إلى 1000 جنيه، بقولها: "سعر توريده متدنى للغاية، الفلاح بيطلع مديون".

وقال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن البرلمان يحمل هموم الدفاع عن الفلاح المصرى المظلوم على مدار سنوات، وكذلك يحمل هموم كيفية حماية الصناعة المصرية الوطنية، فى ظل ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبا بتحقيق مصلحة الفلاح.

وأضاف ملك: " نحن متعاطفين مع الفلاح المصرى، ونطالب بوجود رؤية بمنتهى الأمانة والشفافية، تتضمن حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لملفات أسعار المحاصيل ومنها قصب السكر والبنجر.

وتابع ملك: "لقد تكلمنا من قبل عن فرض رسوم عن الواردات، وكانت كميات السكر يتم تقسيمها على المصانع الوطنية"، مطالبا بتحقيق المصلحة المشتركة بين الفلاح والدولة، فى أزمة السكر، بما لا يضر بالفلاح.