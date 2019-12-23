شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يهاجم مسئولى "الصرف الصحى" بشأن غرق منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة، خلال اجتماع اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم عضو مجلس النواب دائرة المرج عن حزب المصريين الأحرار، الموجه لكلا من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى للصرف الصحى، بشأن غرق منطقة مؤسسة الزكاة وتقسيم أبو حوشان ومنطقة مدينة الهدى بكفر أبو صير بحى المرج، وذلك بحضور مسئولى الجهاز التنفيذى للصرف الصحى ورئيس شركة الصرف الصحي.

Advertisements

وقال النائب أحمد على، إن الجهاز التنفيذى للصرف الصحى متواطئ مع الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحى بمؤسسة الزكاة وهى شركة مصر للإسمنت المسلح التى كان من المفترض أن تنتهى من المشروع فى شهر ابريل 2016 أى منذ 4 سنوات ولم تقوم بتنفيذه حتى الآن.

وطالب «علي»، خلال المناقشة، وضع جدول زمنى لإنهاء مشروع الصرف الصحى نظرًا لمعانة الأهالى الذين يعيشون وسط مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى سحب أعمال المشروع من تلك الشركة وإسنادها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.