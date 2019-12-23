شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب التجار والمستهلكين بدعم مبادرة "اشترى المصرى" لتنمية الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد هانى الحناوى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص كل الحرص على دعم الاقتصاد القومى وتنميته، مشيرًا إلى أن حملة "اشترى المصرى" التى سيتم إطلاقها غدا بمدينة الإسماعيلية تستهدف دعم المواطنين وتحريك المبيعات ودعم الاقتصاد القومى لبلدنا الغالية.

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وأضاف الحناوى، أنه يجب على كل المصريين أن يقفوا وراء هذه الحملة لإنجاحها بالشكل الذى تسعى إليه الدولة، وأنه يجب على كل التجار أن يشترون ويبيعون المنتج المصرى للإسهام فى تنمية الاقتصاد المصرى.

جدير بالذكر أنه تقرر اختيار محافظة الاسماعيلية، باعتبارها عاصمة إقليم قناة السويس وعلى أرضها العديد من المشروعات القومية لتكون نقطة البداية لانطلاق مبادرة الرئيس "اشترى المصرى" والمقرر لها بداية يناير 2020، ولمدة 6 أشهر.