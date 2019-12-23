شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة النواب يطالب وزير التموين بحسم ملف أسعار توريد قصب السكر والبنجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته، فى حضور وزير التموين الدكتور على مصيلحى.
وشدد رئيس لجنة الزراعة،على أهمية دعم المزارع المصرى، لاسيما مع حجم المعاناة التى يواجهها من تكاليف إنتاج وغيره من الأمور، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية لكل من البنجر والسكر فى أدنى حالتها.
وفى سياق متصل، هنأ النائب هشام الحصرى وزير التموين الدكتور على مصيلحى، لتجديد الثقة فيه، معتبرا اياه من الشخصيات السياسية المحترمة.
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