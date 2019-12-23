قضايا الإرهاب والتطرف.. إحالة 79 شخصا على النيابات العامة خلال سنة 2019

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن مصالح الشرطة القضائية أحالت خلال سنة 2019، على النيابات العامة المختصة 79 شخصا، يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف.

وأوضحت المديرية، أنه “دأبت من خلال مقاربتها التواصلية، على استعراض مصالح الأمن الوطني حصيلة منجزاتها السنوية، سواء في مجال الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين والأجانب السياح والمقيمين، أو في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية”.

وأوضحت المديرية، أنها أحالت 908 شخصا في قضايا إجرامية ترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة، و353 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 407 ضحية (من بينهم 137 ضحية من جنسية أجنبية)، و168 شخصا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ.

كما أحالت مصالح الشرطة القضائية، على النيابات العامة المختصة، 234 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، و96 شخصا في قضايا تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول، و59 شخصا في قضايا الغش والتزوير في بطائق الأداء، من بينهم 38 مواطنا مغربيا والباقي من جنسيات أوروبية ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء.

قضايا الإرهاب والتطرف.. إحلة 79 شخصا على النيابات العامة خلال سنة 2019