باطمة توجه تناشد القضاء الحسم في موضوع ربط اسمها بقضية “حمزة مون بيبي”

وجهت الفنانة دنيا باطمة، أمس الأحد، رسالة إلى القضاء المغربي، والملك محمد السادس، ليتم الحسم النهائي في تردد اسمها، وربطه بقضية “حمزة مون بيبي”.

وفي لقائها مع قناة العربية، من خلال برنامج “تفاعلكم”، نفت باطمة أن تكون لها أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بقضية حمزة من بيبي، بينما تناقلت تقارير إعلامية أن الشرطة القضائية في مدينة مراكش، استدعتها للاستماع إليها على خلفية القضية المذكورة.

وقالت باطمة في خضم حديثها عن تردد اسمها دائما في قضية حمزة مون بيبي: “أوجه رسالة من هذا المنبر إلى القضاء، وللملك محمد السادس، ليتم الحسم النهائي في الموضوع”.

وأضافت باطمة: “أتمنى أن يقف القضاء بحزم في القضية، التي سأرفعها لرد اعتباري مثلما هو الحال في قضية حمزة مون بيبي”.

يذكر أن تقارير إعلامية ذكرت أن باطمة استدعيت للاستماع إليها حول موضوع علاقتها بالحساب الوهمي، الذي تحول، بعدما افتضح أمره في قضايا نصب وابتزاز، إلى قضية رأي عام.