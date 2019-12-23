لقي رضيع مصرعه، مساء أمس الأحد، في دوار الصرامي في جماعة امنيع ضواحي سطات، بعدما دهس من طرف والده عن طريق الخطأ.
وحسب مصادر محلية، فالحادث وقع عندما كان الأب يستعد لمغادرة المنزل عبر سيارته، ولَم ينتبه إلى طفله، الذي كان خلف السيارة، فصدمه عن طريق الخطأ .
وأضاف المصدر ذاته أن الطفل، الذي يبلغ من العمر سنة واحدة، لقي حتفه في عين المكان، حيث تم إيداع جثته في مستودع الأموات.
وتم فتح تحقيق في الواقعة من طرف عناصر الدرك الملكي، التي حلت في عين المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلم.. رضيع يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت عجلات سيارة والده بضواحي “سطات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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