مقتل خاشقجي: محكمة سعودية تقضي بإعدام 5 ومعاقبة 3 آخرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت محكمة سعودية، اليوم الإثنين، بإعدام 5 أشخاص ومعاقبة 3 آخرين بالسجن الفعلي، بعد إدانتهم بالضلوع في مقتل الصحافي، جمال خاشقجي، في سفارة الرياض بإسطنبول.

وقال النائب العام السعودي إن "المحكمة قضت بإعدام 5 ومعاقبة 3 آخرين بالسجن لمدة 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي"، مضيفا أنه لم يتم توجيه أي اتهام إلى المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، بزعم أنه لا يوجد له أي علاقة بالقضية، فيما تم الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا.

كما أفرج القضاء السعودي عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد العسيري في قضية خاشقجي.