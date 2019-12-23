منخفض جوي عميق يضرب البلاد الثلاثاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق متعدد الجبهات ترافقه رياح باردة وأمطار، يوم غد الثلاثاء.

وقال الراصد الجوي الفلسطيني، حازم بصة، من مدينة القدس، لـ"عرب 48" إن "منخفضا جويا وكتلا هوائية باردة مرافقة له، يندفع نحو بلاد الشام عبر شمال شرق أوروبا، ويصل المنطقة يوم غد الثلاثاء، ويؤثر برياح جنوبية غربية حادة تصل بعض هباتها إلى سرعة 90 كلم، وعليه تنشط حركة الرياح غدا وتنخفض درجات الحرارة وتهب عواصف رملية في النقب وجنوبي ووسط البلاد، ويتوقع أن تسقط زخات متفرقة من المطر، ليلة الثلاثاء- الأربعاء أقصى شمالي البلاد ومنطقة السواحل الشمالية وتسقط الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل".

الراصد الجوي حازم بصة

وتوقع الراصد الجوي أن "يستمر هطول الأمطار، بعد غد الأربعاء، في المنطقة الشمالية وتتحسن فرص هطول الأمطار على باقي مناطق (شمالي الضفة) بعد ساعات الظهر ويشتد تأثير المنخفض (المناطق الشمالية) والأردن وخلال ساعات عصر الأربعاء تتسع دائرة هطول الأمطار على باقي المناطق".

وأضاف البصة: "تؤثر جبهة هوائية أشد وتضرب عاصفة مطرية كافة المناطق وتكون مصحوبة بأمطار غزيرة جدا وعواصف رعدية وبردية، صباح الخميس، ويتوقع تشكل سيول وفيضانات في مناطق مختلفة من البلاد وخصوصا الشمالية والساحلية والوسطى، وتكون الأجواء باردة جدا والرياح عاصفة وشديدة وتصل بعض هباتها إلى 90 كلم. وتستمر الأمطار الغزيرة بالهطول على كافة المناطق خلال يوم الخميس".

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وأشار إلى أن "جبهة هوائية أشد وأعنف تعبر البلاد وتضرب كافة المناطق حتى النقب، صباح الجمعة، وتشهد البلاد عاصفة مطرية شديدة جدا ترافقها عواصف رعدية شديدة وبارد ورياح شديدة، يحذر من سرعتها، ويتوقع تشكل سيول وفيضانات في مناطق البحر الميت وقطاع غزة والمناطق المنخفضة والأغوار".

وختم الراصد الجوي بالقول، إن "تأثير العاصفة المطرية يستمر يوم الجمعة إذ من المتوقع أن يكون يوما عاصفا وماطرا بامتياز على كافة المناطق. وبسبب استمرار تدفق رياح باردة وغربية رطبة يتوقع أن تتشكل جبهة جديدة يستمر على إثرها هطول الأمطار على فترات يومي السبت والأحد المقبلين على مختلف المناطق بشكل أضعف من يومي الخميس والجمعة.