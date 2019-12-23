التحقيق في احتراق سيارتين في يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق صباح اليوم، الإثنين، في سيارتين مركونتين في شارع "حيفر هلوئميم" في مدينة يافا، إذ لحقت أضرار مادية جسيمة بالسيارتين فيما لم يبلغ عن إصابات بشرية.

وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استُدعيت إلى مكان الحريق بإخماد النار قبل انتشارها وامتدادها إلى المركبات الأخرى المجاورة، فيما وصلت الشرطة وباشرت بالتحقيق في حيثيات وملابسات الحادث.

هذا، ومما يذكر أنه في الأسبوع الماضي تم إضرام النيران في مركبة كانت مركونة في ذات موقف السيارات، المجاور لسكن الطلاب لكلية تل أبيب.