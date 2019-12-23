القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الإثنين، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا في قصف صاروخي إسرائيلي في جنوب دمشق، وأنهم من جنسيات غير سورية.
وأضاف المرصد أنه يرجح أن القتلى يحملون الجنسية الإيرانية، وقتلوا بسقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق، مساء أمس الأحد، "وسط معلومات عن مزيد من القتلى والجرحى".
وحسب المرصد، فإن صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة لقوات النظام والمليشيات الإيرانية في محيط منطقة عقربا في ريف دمشق على طريق مطار دمشق الدولي، فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقل قبل أن يصل إلى هدفه.
وتابع المرصد أن "سيارات إسعاف شوهدت وهي في طريقها إلى مكان سقوط الصواريخ الإسرائيلية في محيط عقربا، مما يرجح وجود خسائر بشرية، وتزامن ذلك مع انتشار عدد كبير من الحواجز العسكرية على طول طريق مطار دمشق الدولي".
وكانت وسائل إعلام سورية رسمية ذكرت، أمس، أن الدفاعات الجوية لقوات النظام تصدت لصواريخ قادمة من جهة إسرائيل كانت تقصد أهدافا على أطراف دمشق، بينما قال مصدر في لتحالف الإقليمي الداعم للنظام السوري، في تصريح لوكالة رويترز، إن أربعة صواريخ كروز أطلقت على الأرجح عبر الساحل مرورا بالمجال الجوي اللبناني باتجاه سورية.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: 3 قتلى إيرانيين بالقصف الإسرائيلي قرب دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.