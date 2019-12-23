المرصد السوري: 3 قتلى إيرانيين بالقصف الإسرائيلي قرب دمشق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الإثنين، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا في قصف صاروخي إسرائيلي في جنوب دمشق، وأنهم من جنسيات غير سورية.

وأضاف المرصد أنه يرجح أن القتلى يحملون الجنسية الإيرانية، وقتلوا بسقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق، مساء أمس الأحد، "وسط معلومات عن مزيد من القتلى والجرحى".

وحسب المرصد، فإن صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة لقوات النظام والمليشيات الإيرانية في محيط منطقة عقربا في ريف دمشق على طريق مطار دمشق الدولي، فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقل قبل أن يصل إلى هدفه.

وتابع المرصد أن "سيارات إسعاف شوهدت وهي في طريقها إلى مكان سقوط الصواريخ الإسرائيلية في محيط عقربا، مما يرجح وجود خسائر بشرية، وتزامن ذلك مع انتشار عدد كبير من الحواجز العسكرية على طول طريق مطار دمشق الدولي".

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية ذكرت، أمس، أن الدفاعات الجوية لقوات النظام تصدت لصواريخ قادمة من جهة إسرائيل كانت تقصد أهدافا على أطراف دمشق، بينما قال مصدر في لتحالف الإقليمي الداعم للنظام السوري، في تصريح لوكالة رويترز، إن أربعة صواريخ كروز أطلقت على الأرجح عبر الساحل مرورا بالمجال الجوي اللبناني باتجاه سورية.