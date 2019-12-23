الزعتر: ماليزيا تسير على خطى قطر في التحالف مع الجماعات الإرهابية

الإثنين 23 ديسمبر 2019

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن ماليزيا تسير على خطى #قطر في التحالف مع الجماعات الإرهابية.



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وأضاف الزعتر أن نائب رئيس منتدى كوالالمبور الذي أسسه مهاتير محمد، وهو ولد الددو الشنقيطي ، يعتبر منظر للحركات "الجهادية" وهو من أفتى بأن قطع الرؤوس وحملها "محكوم بالتعليل والمصالح".

ويعتبر الدودو، المدعوم من قطر والمحسوب على جماعة الإخوان، من كبار المنظرين للجماعات الجهادية