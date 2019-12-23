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تقدم جديد لقوات الجيش الوطني في باقم بصعدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 23 ديسمبر 2019

حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين، كانون الأول 23، 2019، تقدما كبيرا في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة من التباب والمرتفعات الجبلية غرب جبال الطيرة والجوهرة الاستراتيجية.

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وأكدت المصادر أن التقدم تم بإسناد من طيران التحالف في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع عناصر مليشيا الحوثي.

 

كما أكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا خلال المواجهات وبقصف جوي

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