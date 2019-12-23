شلل في حركة الشراء بصنعاء بعد قرار المليشيا الخاص بالعملة الجديدة

الإثنين 23 ديسمبر 2019

أثر قرار بنك صنعاء على القوة الشرائية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا بشكل كبير.



وبدا أن أكبر متضرر من قرار منع التداول بالعملة الجديدة هي المحلات الصغيرة من بقالات ومخابز وأسواق الخضار.

وكانت هذه المحلات تشكل متنفسا للمواطن في تصريف العملة الجديدة بعد أن التزمت محلات الصرافة والبنوك والمحلات الكبيرة بعد التعامل مع هذه العملة.

توسعة المنع بموجب القرار قيد التنفيذ بالمهلة المحددة سبب شللا للعمل ونقص الدخل لدى المحلات الصغيرة بعد أن بدأت ترفض التعامل بالعملة الجديدة.

Advertisements

وقال مواطنون لـ"اليمن العربي" إن رفض التعامل بالعملة الجديدة، بعد قرار المليشيا، أثر كثيرا على حركة البيع والشراء.

وأضاف المواطنون، أن مراكز الاستبدال التي أعلنت عنها المليشيا، تتواجد في أماكن بعيدة وبشكل محدود.

وقال أحد المواطنين: لدي الآن ألفان ريال من العملة الجديدة، وهي مصروفنا اليومي، ولا حل أمام غير صرفها بسعر أقل، لأن الذهاب لاستبدالها يعني أني سأنفق نصفها على المواصلات.

وأبدى كثير من المواطنين انزعاجهم من هذا القرار غير المسئول، على حد وصفهم.

وكانت المليشيا أقرت منع تداول العملية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية أخيرا