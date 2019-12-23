زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غرب إيران

الإثنين 23 ديسمبر 2019

هزّ زلزال قوته 5 درجات، مساء الأحد، جنوب غرب إيران، دون أن ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجة ووقع قرب مدينة دزفول على عمق عشرة كيلومترات.

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ويأتي الزلزال بعد أقل من شهر على زلزال كبير ضرب شمال إيران خلّف قتلى وعشرات الجرحى.

وتشهد إيران بشكل متكرر هزات أرضية متفاوتة القوة والخسائر، ففي عام 2003، هزّ زلزال بلغت قوته 6.6 درجة مدينة بام التاريخية، ما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.