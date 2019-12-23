سوريا.. مقتل قائد "حراس الدين" بغارة للتحالف الدولي

الإثنين 23 ديسمبر 2019

أفادت مصادر صحفية في سوريا، بمقتل قائد تنظيم "حراس الدين" المتشدد ،أبو خديجة الأردني في ريف إدلب، شمالي سوريا.



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وذكرت المصادر أن "أبو خديجة" الأردني لقي مصرعه إثر استهداف سيارته بطائرة دون طيار تابعة لقوات التحالف الدولي قرب بلدة ترمانين في ريف إدلب، يوم الأحد.

ويضم تنظيم "حراس الدين" كلا من مجموعات "جيش الملاحم"، و"جيش الساحل"، و"جيش البادية"، و"سرايا الساحل"، و"سرية كابل"، و"جند" الشريعة”، وفلول “جند الأقصى”.