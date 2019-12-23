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شكرا لقرائتكم خبر عن الجعدي : لا بد من التصدي للأعمال التي تهدف إلى كسر صمود الضالع والان مع التفاصيل
الإثنين 23 ديسمبر 2019
أكد أمين عام هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي المساعد، فضل الجعدي، على ضرورة التصدي للأعمال التي تهدف إلى كسر صمود الضالع .
وقال في تغريدة له بتويتر، "أعمال إرهابية قذرة طالت المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في الضالع في استهداف ممنهج معزز بالتحريض يندرج في سياق الحرب على الجنوب وتشويه صورته أمام العالم" .
وأضاف "لا بد وفورا من التصدي لهذه الأعمال التي تهدف الى كسر صمود الضالع والإساءة الى أبنائها وخلخلة جبهتها الداخلية ونشر الفوضى وزعزعة الأمن ومن ذات الأدوات التي لا تريد للجنوب خيرا ولا سلاما" .
وأوقفت ادارة المنظمات الدولية العاملة في الضالع طواقمها عن العمل والغاء اي نزولات مسح لاي منطقة بالضالع .
ويتوقع ان تغلق هذه المنظمات مكاتبها العاملة بالمحافظة وكامل النشاط على خلفية الاعتداءات التي نفذها مسلحون مجهولون واستهدفت مكاتبها
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