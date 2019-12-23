شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مقتل جنديين وإصابة ضابط بانفجار سيارة مفخخة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم ، عن مقتل جنديين ,وإصابة ضابط بجروح, بانفجار سيارة مفخخة أثناء تفتيشها غرب محافظة الأنبار غربي العراق. وأفادت الخلية في بيان صحفي أنه من خلال المتابعة الميدانية للسيارات المشتبه بها وأثناء مرور أحد الدوريات على طريق تي وان - مفرق القائم، تم ملاحظة سيارة متوقفة إلى جانب الطريق وعند تفتيشها انفجرت، مما أدى إلى مصرع جنديين إثنين وجرح ضابط .

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