شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في القدس، أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب روحي محمود القولاغاصي‏ بعد مداهمة منزل ذويه في حارة السعدية من البلدة القديمة، واعتقلت أيضًا قوات الاحتلال الشابين عمر عامر أبو ماضي، ومحمد صلاح أبو ماضي، أثناء تواجدهما في حي رأس العامود ببلدة سلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان فلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.