شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ارتياح لدى ترامب للمثول للمحاكمة دون سماع شهود والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الأحد إن البيت الأبيض لا يرغب في أن تطول إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى ارتياح الرئيس للمثول للمحاكمة دون طلب شهود للدفاع عنه.

وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون توجيه اتهامين لترامب يوم الأربعاء الماضي بسبب ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له.

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وفرص إدانة وعزل ترامب خلال هذه المحاكمة ضئيلة بسبب سيطرة رفاقه الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

ويضغط الديمقراطيون من أجل دعوة مساعدين كبار لترامب للإدلاء بشهاداتهم لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يريد أن تتم المحاكمة دون دعوة شهود جدد.

وقال مارك شورت مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لتلفزيون (إن.بي.سي) إن البيت الأبيض يدعم هدف ماكونيل بأن تكون المحاكمة سريعة.