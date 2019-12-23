الشرطة يواجه الشباب السعودي بطموح الفوز في ربع نهائي البطولة العربية

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2019-12-23 | 10:21
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تنطلق اليوم الاثنين، أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، والتي تجمع بين فريقي الشباب السعودي والشرطة العراقي على استاد الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بمدينة الرياض.
ويسعى الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة العودة المرتقبة أمام الشرطة، بينما يأمل لاعبو الشرطة في العودة إلى الديار بأفضل نتيجة ممكنة، خوفاً من الدخول في حسابات معقدة في لقاء الإياب المقرر له في الـ 20 من كانون الثاني المقبل.
وكان فريق الشباب بلغ ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق شباب الأردن الأردني بالفوز 1-0 ذهاباً على ملعبه، والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة، فيما تأهل فريق الشرطة إلى دور الثمانية بعد فوزه على فريق نواذيبو الموريتاني بهدف دون رد ذهاباً، وبخماسية نظيفة في مباراة العودة.
يذكر ان المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.
وكان فريق الشباب بلغ ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق شباب الأردن الأردني بالفوز 1-0 ذهاباً على ملعبه، والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة، فيما تأهل فريق الشرطة إلى دور الثمانية بعد فوزه على فريق نواذيبو الموريتاني بهدف دون رد ذهاباً، وبخماسية نظيفة في مباراة العودة.
يذكر ان المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.