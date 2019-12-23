بالصورة.. هكذا احتفل لاعبو بيرسبوليس بعيد ميلاد بشار رسن

رياضة 2019-12-23 | 10:01 528 مشاهدة احتفل لاعبو نادي بيرسبوليس الايراني، بعيد ميلاد نجم الفريق العراقي بشار رسن، مساء امس الاحد. اللاعبون والموظفون الفنيون في النادي الايراني، اقاموا حفلة عيد ميلاد صغيرة لزميلهم العراقي الليلة بعد انتهاء تدريبات الفريق، قبل المباراة أمام بلدية ماهشهر. وخلال الاحتفال، مازح اللاعبون مع بشار ولطخوا وجهه بالكعكة وسط اجواء من الاحتفال والمرح.



وبعيد ميلاده، امس الاحد، بلغ بشر سن الـ23 عاماً. وبعيد ميلاده، امس الاحد، بلغ بشر سن الـ23 عاماً.

المحرر: محمد خليل

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