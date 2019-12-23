المركزي ينشر جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي

وبين الجدول أن مسكوكة 22 غم بلغت مليون و408 دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 297 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 10 غم 585 ألف دينار.

وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 15 غم بلغت 880 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 20 غم 1.182 مليون دينار، وبلغ سعر السبيكة عيار 25 غم 1.486 مليون دينار.



وأدناه جدول بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي: