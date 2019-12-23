في الكويت،،، بيع نعجة بثمن خيالي!

بيعت نعجة في مزاد بدولة الكويت بمبلغ خيالي قدره 40000 دينار كويتي، وهو ما يعادل 131 ألفا و600 دولار أميركي. وأظهر مقطع فيديو الإعلان عن رسو المزاد على نعجة تدعى "النعامة" بمبلغ أربعين ألف دينار كويتي، مع تعالي صرخات الاستحسان والابتهاج بهذا الحدث. .

أحد المزادات بدولة الكويت يشهد حالة فريدة من نوعها، بعد بيع (نعجة) بمبلغ 40 ألف دينار كويتي، أي ما يقارب 500 ألف ريال سعودي.

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أحد المزادات بدولة الكويت يشهد حالة فريدة من نوعها، بعد بيع (نعجة) بمبلغ 40 ألف دينار كويتي، أي ما يقارب 500 ألف ريال سعودي.

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. pic.twitter.com/qxErb5x13P — خبر عاجل (@AjelNews24) December 22, 2019 Advertisements يذكر أن أحد المزادات بدولة الكويت شهد حالة فريدة من نوعها، بعد بيع (نعجة) بمبلغ 40 ألف دينار كويتي، أي ما يقارب 500 ألف ريال سعودي.

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