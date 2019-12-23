علاوي يبعث رسالة خطية الى رئيس الجمهورية حول مرشح رئاسة الوزراء

وقال علاوي، في تغريدة له على تويتر، "أعلمت رئيس الجمهورية، برسالة خطية ان المرشح لرئاسة الوزراء يولد بعد استشارة ثلاثة أطراف هي المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات المهنية، وبعض القوى السياسية المعتدلة في مجلس النواب".



واضاف "على هذا الأساس لم ترشح الوطنية اي شخص لرئاسة الحكومة".

وأفاد مصدر سياسي، امس الأحد، لـ الخليج 365، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح لوّح للقوى السياسية استعداده للاستقالة قبل تكليف مرشح لا ينال قبول الشعب العراقي.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أرسل في وقت سابق، رسالة إلى مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر، فيما ظهر في الكتاب تأكيد صالح بشأن قيام تحالف البناء بتقديم قصي السهيل مرشحاً لرئاسة الوزراء.