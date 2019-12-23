علاوي يبعث رسالة خطية الى رئيس الجمهورية حول مرشح رئاسة الوزراء

كشف زعيم القائمة الوطنية اياد علاوي، اليوم الاثنين، برسالة خطية الى رئيس الجمهورية برهم صالح، مشيرا الى أنه ابلغه بضرورة استشارة ثلاثة اطراف في موضوع اختيار رئيس الحكومة المقبل.
واضاف "على هذا الأساس لم ترشح الوطنية اي شخص لرئاسة الحكومة".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أرسل في وقت سابق، رسالة إلى مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر، فيما ظهر في الكتاب تأكيد صالح بشأن قيام تحالف البناء بتقديم قصي السهيل مرشحاً لرئاسة الوزراء.
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