مقتل جنديين عراقيين وإصابة آخر بانفجار في محافظة الأنبار

قتل جنديان عراقيان وأصيب ضابط آخر بانفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش شرقي مدينة القائم (شمال غرب بغداد) في محافظة الأنبار.



وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، الإثنين، في بيان لها أنه "من خلال المتابعة الميدانية للسيارات المشتبه بها وأثناء مرور إحدى الدوريات على طريق T1 - مفرق القائم، تم ملاحظة سيارة كيا متوقفة على جانب الطريق وعند تفتيشها انفجرت".

وأوضح البيان أن الحادث أدى إلى مقتل جنديين اثنين من الفوج الثاني باللواء ٣٢ في الفرقة الثامنة بالمنطقة، كما جُرح أحد الضباط، مشيرة إلى أن "البحث ما زال مستمراً عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

Advertisements

ويأتي هذا الحادث بينما يشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.

وأمس الأحد أعلنت السلطات العراقية مقتل 4 شرطيين، وإرهابي تابع لتنظيم داعش في أحد المواقع النفطية شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابية هاجمت، نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل.

وأضاف البيان أن منتسبي النقطة الأمنية ردوا على هذا الهجوم، وتمكنوا من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، مشيرا إلى أن الحادث أسفر أيضا عن مقتل ٤ من عناصر الشرطة.