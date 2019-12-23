مقتل وإصابة 10 أفغان في انفجار شرقي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 3 أفغان على الأقل، الإثنين، وأصيب 7 آخرون في انفجار شرقي أفغانستان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده خلال المعارك في أفغانستان.

وتبنت حركة طالبان مسؤولية قتل الجندي الأمريكي خلال اشتباكات بإقليم قندوز شمالي البلاد.



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ولم يقدم الجيش الأمريكي، في بيان، أي تفاصيل أخرى، كما قام بحجب اسم الجندي القتيل لحين إبلاغ ذويه.

وينتشر نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أمريكيون في أفغانستان، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.

وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.