مساعٍ لتسليم معرة النعمان في إدلب للجيش السوري دون قتال

كشف مسؤول سوري عن تحركات باتجاه تسليم مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد والقرى المجاورة لها للجيش السوري من دون قتال.



ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، الإثنين، عن عضو لجنة المصالحة الوطنية عمر رحمون القول إن "هناك تواصلا مع عدد من الأطراف الفاعلة في منطقة معرة النعمان والقرى المجاورة".

وأوضح أنه "جرى تقديم اقتراح لإجراء مصالحة على طريقة ما جرى في حلب، وتشكيل لجنة للتواصل مع قرى ريف إدلب الراغبة بدخول المصالحة، تسمح بدخول وحدات الجيش العربي السوري إلى هذه القرى دون معارك".

وأكد أن هذه الجهات قدمت حتى الآن وعودا، على أن تعطي جوابها حول هذا الأمر قريبا جدا، معتبرا أن التوصل لمثل هذا الاتفاق وارد.

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وحذر رحمون من أن "وجود تنظيمات إرهابية لا تنتمي إلى المنطقة، قد يجعل فرص التوصل لهذا الاتفاق قليلة".





يأتي هذا بينما تواصل قوات الحكومة السورية التقدم جنوب شرق المحافظة.

والجمعة، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 81 مسلحا في اشتباكات بين الجيش السوري وعناصر تابعة لتنظيمات إرهابية في إدلب.

وتسبب النزاع الدامي الذي تشهده سوريا منذ عام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دمارا هائلا في البنى التحتية وشرد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.