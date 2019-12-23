3 قتلى يرجح أنهم إيرانيون جراء قصف إسرائيلي على دمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، مقتل 3 أشخاص يرجح أنهم إيرانيون جراء قصف إسرائيلي على العاصمة دمشق. وتنفذ إسرائيل غارات في سوريا تستهدف عناصر إيرانية، كان آخرها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث قُتل 11 مسلحا بينهم 7 أجانب وأصيب 4 مدنيين في الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد مواقع تابعة للجيش السوري وقوات إيرانية في دمشق.

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