انت الان تتابع طالبان تقتل جنديا أمريكيا في شمال أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عناصر من حركة طالبان

أعلنت حركة طالبان أنها قتلت جنديا أمريكيا في أفغانستان اليوم الاثنين ونشرت صورا لحقيبة ظهر ملطخة بالدماء وبطاقة هوية جندي أمريكي لتثبت صحة ما تقول.

وقال الجيش الأمريكي في بيان إن أحد جنوده "قُتل في اشتباكات" لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى وحجب اسم الجندي القتيل لحين إبلاغ ذويه.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن مقاتلي الحركة قتلوا الجندي الأمريكي في تفجير في إقليم قندوز بشمال البلاد.

وتابع في رسالة نصية تضمنت الصور "قتل مقاتلونا أحد أفراد القوات الأمريكية وأصابوا فردا من القوات الخاصة الأفغانية".

وينتشر نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أمريكيون في أفغانستان في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.

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وتقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب تستهدف جماعات إسلامية متشددة.

وقُتل أكثر من 12 عسكريا أجنبيا في أفغانستان خلال 2019.

وأجرت الولايات المتحدة مفاوضات مع حركة طالبان الأفغانية خلال العام الماضي بهدف إبرام اتفاق تسحب واشنطن بموجبه قواتها من أطول حرب تخوضها مقابل ضمانات أمنية من الحركة.

وأعلن المفاوضون الأمريكيون في وقت سابق هذا الشهر تعليق المحادثات بعدما شن المتمردون هجوما انتحاريا على قاعدة أمريكية كبيرة.