عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غليان شعبي وقطع للطرق في العراق

الإثنين 23 ديسمبر 2019

أغلقت قوات أمنية خاصة، اليوم الاثنين، مداخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط بغداد، بالتزامن مع دخول العراق في الفراغ الدستوري، عقب انتهاء المهلة الدستورية أمام الرئيس لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.



والأحد، رشح تحالف ”البناء“ في العراق وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، قصي السهيل، لتشكيل الحكومة المقبلة، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وقال مصدر أمني وهو ضابط بقيادة شرطة بغداد، إن ”مداخل المنطقة الخضراء أغلقت مع فرض إجراءات أمنية مشددة بمحيط المنطقة تحسبًا لأي طارئ“، مشيرًا إلى أن ”قوات الأمن وضعت حواجز اسمنتية عند بعض المداخل“.

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن ”محتجين أغلقوا طريق محمد القاسم السريع شرقي بغداد، بعد أن أضرموا النيران في إطارات السيارات، اعتراضًا على ترشح قصي السهيل لرئاسة الحكومة“.