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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة قائد الشرطة العسكرية في عدن من محاولة إغتيال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نجا قائد الشرطة العسكرية العميد انيس العولي من انفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارته برفقة مدير مكتبه علي حسن.
واوضح الشهود أن العبوة الناسفة إنفجرت في طقمه العسكري بالقرب من منزله الكائن في مديرية التواهي .. مشيرين إلى أن الإنفجار أحد دمار كبير في سيارته ولا أنباء عن اصابات من المدنيين.
ويحظي أنيس العولي بشعبية واسعة في مديرية التواهي وتم تنصيبه قائد مقاومة التواهي اثناء اجتياح الميليشيات الحوثية العاصمة عدن وفي سبتمبرمن العام 2019 صدر قرار جمهوري بتعينه قائدا للشرطة العسكرية في عدن.
ودان قائد جهاز مكافحة الإرهاب يسران المقطري محاولة الاستهداف التي تعرض لها قائد الشرطة العسكرية انيس العولي.
وندد المقطري بالواقعة ودعا لاتخاذ الاجراءات اللازمة .. مشيراً إلى ان الإرهاب بات يصل إلى منازل القيادات .
ودعا المقطري التحالف العربي إلى التحرك وتفعيل مكافحة الإرهاب.
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