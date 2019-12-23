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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غرب إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
هزّ زلزال قوته 5 درجات، مساء الأحد، جنوب غرب إيران، دون أن ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجة ووقع قرب مدينة دزفول على عمق عشرة كيلومترات.
ويأتي الزلزال بعد أقل من شهر على زلزال كبير ضرب شمال إيران خلّف قتلى وعشرات الجرحى.
وتشهد إيران بشكل متكرر هزات أرضية متفاوتة القوة والخسائر، ففي عام 2003، هزّ زلزال بلغت قوته 6.6 درجة مدينة بام التاريخية، ما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.
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