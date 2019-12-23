اسماعيل سكرية: للتعقل والحكمة وتمرير المرحلة بأقل الاخطار

اكد النائب السابق ​اسماعيل سكرية​ ان "ما حصل في الشوارع مساء امس من تحركات ترافقت مع الكثير من الخطوات الشاذة وغير المقبولة، اذ لا يجوز ولا يليق ب​طائفة​ كريمة لطالما احتضنت القضايا الكبرى للامة والوطن"، لافتا الى "ان هذا المشهد مؤلم ومهين حقا".

وفي تصريح له،دعا سكرية الى "المزيد من التعقل والحكمة وخصوصا ان الوطن يمر بمرحلة اقل ما يقال عنها أنها مفصلية إلى حد كبير"، مطالبا كل الاطراف "التصرف بالحكمة المطلوبة وتمرير هذه المرحلة بأقل قدر من الأضرار، وانقاذ الوطن وأبنائه من معاناتهم".